Baustellenradio aus Opel gestohlen

Das Fahrzeug war an der Wember Straße abgestellt

In der Nacht von Mittwoch, 1. Juli 2020, auf Donnerstag, 2. Juli 2020, verschafften sich unbekannte Täter offenbar durch ein Fenster Zugriff zu einem gelben Opel Movano, der in der Einfahrt eines Hauses an der Wember Straße stand. Aus der Fahrerkabine des Pritschenwagens entwendeten sie ein Baustellenradio der Marke Makita. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.