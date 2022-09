Stadt erstattet Strafanzeige

Es gibt offensichtlich Kevelaer-Fans, die sich der Tragweite ihrer kriminellen Taten nicht bewusst sind – oder sie bewusst in Kauf nehmen: In der vergangenen Woche wurde in der Nacht vom 8. auf den 9. September in Kevelaer auf der Südstraße das Kevelaerer Ortseingangsschild entwendet. Bereits am Montag hatten Mitarbeiter der Wallfahrtsstadt festgestellt, dass das Ortseingangsschild auf dem Heuweg in Kevelaer fehlte. Der Diebstahl beider Ortstafeln innerhalb einer Woche verursacht einen Gesamtschaden von rund 1.000 Euro. Damit nicht genug: Der Diebstahl bedeutet auch einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Denn ohne die Ortseingangsschilder sei die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h, die Innerorts herrscht, für Verkehrsteilnehmer nicht mehr ersichtlich, erklärt Stadt-Pressesprecherin Lena Hanenberg. „Hierbei handelt es sich also keineswegs um ein Kavaliersdelikt. Deshalb sieht sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer gezwungen, Strafanzeige zu erstatten.“