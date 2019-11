Dass der schwedische Stummfilm „Die Wallfahrt nach Kevelaer“ von 1921 überhaupt in der Marienstadt gezeigt werden konnte, ist besonders Peter Essen zu verdanken. Der gebürtige Kevelaerer wohnt nun in Bonn und konnte dort vor zwei Jahren den besagten Stummfilm, mit Livemusik unterlegt, während der internationalen Stummfilmtage in Bonn sehen.