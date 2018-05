Heinrich van Bühren und Werner van Gisteren können ihre Freude auf die bevorstehenden Kirmestage kaum verbergen. „Ja, wir freuen uns auf die kommenden Kirmestage“, bestätigen der Festkettenträger und Adjutant der St.-Petrus-Schützengilde, die sich in diesem Jahr, zum 111-jährigen Bestehen, als Festgebender Verein präsentiert.



Heinrich van Bühren und Werner van Gisteren können ihre Freude auf die bevorstehenden Kirmestage kaum verbergen. „Ja, wir freuen uns auf die kommenden Kirmestage“, bestätigen der Festkettenträger und Adjutant der St.-Petrus-Schützengilde, die sich in diesem Jahr, zum 111-jährigen Bestehen, als Festgebender Verein präsentiert.

„Die dreifache Eins wird eindeutig im Mittelpunkt stehen“, erklärt Heinrich van Bühren, der für das Festjahr auf der Melodie zum Egerländer Marsch einen eigenen Liedtext komponiert hat: „Wir feiern hier – wir feiern dort – wir feiern überall an jedem Ort …“, lautet der Refrain und dürfte zu jeder sich passenden Gelegenheit vom Festkettenträger und seinem Adjutanten fröhlich angestimmt werden. „Das könnte durchaus passieren“, garantiert der Festkettenträger, der gleich neben seinem Wohnhaus schon mal ein kleines Festzelt aufgebaut hat. Für die kleinen Feierlichkeiten zwischendurch. „Es ersetzt aber auf keinen Fall das große Festzelt zur Kirmes“, versichert van Bühren, der beim diesjährigen Heimatabend am 20. Januar zum Festkettenträger 2018 proklamiert wurde. Das sei wie ein Olympiasieg bei den Schützen, beschreibt der amtierende Festkettenträger die Ernennung.

Zum Adjutanten nahm er seinen langjährigen Freund Werner van Gisteren…

