Zwei Kevelaerer in Geldern mit Teleskopschlagstock verletzt

Am Freitag, 1. November 2019, gegen 3.40 Uhr, standen zwei 29-Jährige aus Kevelaer an der Zufahrt zur Diskothek an der Venloer Straße in Geldern, als ein Unbekannter an ihnen vorbei lief und sich provozierend verhielt. Nach einem verbalen Schlagabtausch zog der Mann plötzlich einen Teleskopschlagstock aus seiner Jacke und verletzte den einen der beiden 29-Jährigen am Kopf. Als dessen gleichaltriger Begleiter den Täter wegschubsen wollte, wurde auch er am Kopf getroffen. Danach flüchtete der Unbekannte in Richtung Martinistraße.

Die beiden jungen Männer mussten im Krankenhaus behandelt werden. Sie beschreiben den männlichen Täter als zwischen 30 und 34 Jahre alt, etwa 180cm groß, mit schlanker Statur. Er hatte schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Unbekannte mit einer grünen Kapuzenjacke und einer weißen Baseball-Cap mit rotem Schirm. Er trug einen Rucksack bei sich. Hinweise zu dieser Person bitte an die Polizei Geldern unter Tel. 02831-1250.