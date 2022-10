Twisteden pflanzte gemeinsam Bäume

Am ersten Sonntag im Oktober feierte die Kirchengemeinde St. Quirinus in Twisteden das Ernte-Dank-Fest. Viele traditionelle Aktionen luden die Dorfbewohnerinnen und -bewohner zum Beisammensein ein.

Die Caritas ließ zum Beispiel wieder ihre Körbchen mit Lebensmitteln direkt vom Feld und der Obstwiese, die auf den Stufen des Altarraums ausgebreitet waren, segnen, um diese nach der Messe den Bedürftigen und älteren Menschen in Twisteden zukommen zu lassen. Außerdem haben die Kommunionkinder wieder die Ernte-Dank-Krone geschmückt.

Als Hauptattraktion wurden an diesem Tag in Twisteden an verschiedenen Stellen sechs Bäume gepflanzt. Die Messdienerinnen und Messdiener von St. Quirinus hatten zum Jahresbeginn einen Förderantrag an die Stadt Kevelaer im Rahmen des Programms „Aufholen nach Corona“ gestellt. Ziel des Programms ist es, Kinder und Jugendliche mit Aktionen besonders zu fördern. Mithilfe des Jugendamtes der Stadt Kevelaer und dem Stadtjugendring konnten die Hürden der Antragstellung erfolgreich gemeistert werden. Die Messdienerinnen und Messdiener von St. Quirinus konnten außerdem für die Teilnahme an dem Programm den St. Quirinus Kindergarten, die St. Franziskus Grundschule, die St. Antonius-Jungschützen, das DJK-Ferienlager und die Jugendgruppe der Bunten Vogelwelt Twisteden gewinnen. Im Rahmen der Aktion wurden Schul- und Gruppenstunden abgehalten und die Teilnehmenden haben sich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt.

Anlässlich des Ernte-Dank-Festes wurde im Kindergarten des Dorfes sogar selbst Apfelmus gemacht und dazu verschiedene Apfelsorten ausprobiert. In der Schule fand das Thema im Unterricht eine besondere Aufmerksamkeit und im Ferienlager der DJK ging es bei dem Lagermotto „Bauernhof“ natürlich auch um Bäume.

So nahmen am ersten Sonntag im Oktober viele Kinder und Jugendliche an der Ernte-Dank-Messe um 10 Uhr teil. Die Dorfgemeinschaft wollte wieder zusammenkommen. Anschließend an die Messe pflanzten die Jungschützen an der Vogelstange eine Kastanie, die Grundschülerinnen und -schüler einen Apfelbaum hinter der Schule, die Kindergartenkinder im Bereich ihres Areals einen Apfelbaum, die Jugendgruppe der Bunten Vogelwelt Twisteden im Naturschutzgebiet einen Apfelbaum, das DJK-Ferienlager am Sportplatz einen Amberbaum und die Messdienergemeinschaft auf dem Friedhof eine Vogelbeere.

Bei der Maßnahme steht die Förderung der Gemeinschaft unter den Kindern und Jugendlichen im Dorf im Fokus. Außerdem wird das Dorf an verschiedenen Stellen bunter und schöner. Und nicht zuletzt bindet jeder heranwachsende Baum C02 – also rundum eine bereichernde Aktion.

Zum Gelingen haben auch in diesem Jahr wieder viele Menschen in Gemeinschaftsarbeit beigetragen. Die Baumschule Peters aus Kevelaer stellte ihr Fachwissen und die Bäume zu einem Freundschaftspreis zur Verfügung, das Jugendamt und der Stadtjugendring aus Kevelaer sowie die Firma Tiskens & Derks aus Twisteden unterstützten ebenfalls.