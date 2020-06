Ein Hilferuf der Techniker: Alarmstufe rot

Am Montagabend erstrahlten auch in Kevelaer einige Gebäude in besonderer Farbe

Eine besondere Aktion erlebten die zahlreichen Nachtschwärmer, die zu vorgerückter Stunde am Montagabend durch Kevelaer flanierten. Das Bühnenhaus wie auch der Wasserturm und das Gradierwerk erstrahlten an diesem Abend in knalligem Rot. Hintergrund der Aktion „Night of lights“ war die Krise der Veranstaltungstechniker, Caterer und Messebauer, die bedingt durch den Lockdown und die ausfallenden Veranstaltungen keine Aufträge mehr haben.

Die Illumination diente dem Ausdruck des Protestes, dem sich bundesweit Tausende Firmen anschlossen. „Wir haben mehrere Firmen angefragt, ob die mit anpacken wollen“, erläuterte der Mitinitiator der Kevelaerer Aktion, Marcel Wessels von der „PS Veranstaltungstechnik“, die auch das Kevelaerer Stadtfest mit gestaltet und den Wasserturm illuminierte. „Die Idee entstand letzten Samstag und wir haben das innerhalb von 48 Stunden auf die Beine gestellt.“