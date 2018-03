Die Werbegemeinschaft Busmannstraße, der Verkehrsverein und die Wirtschaftsförderung der Wallfahrtsstadt Kevelaer haben das digitale Gemeinschaftsprojekt „Kevelaer in 360-Grad-Panoramen“ gestartet. Das Ziel ist es, mal einen ganz anderen Blick auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer zu ermöglichen. Durch die 360-Grad-Panoramen kann der Betrachter in die Kulisse eintauchen, sich reinzoomen und informieren. Die erste Ausbaustufe umfasst Luftbilder, aus denen man in die Ortschaften „fliegen…



Die Werbegemeinschaft Busmannstraße, der Verkehrsverein und die Wirtschaftsförderung der Wallfahrtsstadt Kevelaer haben das digitale Gemeinschaftsprojekt „Kevelaer in 360-Grad-Panoramen“ gestartet.

Das Ziel ist es, mal einen ganz anderen Blick auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer zu ermöglichen. Durch die 360-Grad-Panoramen kann der Betrachter in die Kulisse eintauchen, sich reinzoomen und informieren.

Die erste Ausbaustufe umfasst Luftbilder, aus denen man in die Ortschaften „fliegen“ oder in die Straßen und Plätze „eintauchen“ kann. Und hier wir es dann spannend, man kann virtuell schlendern und bummeln und dabei spielerisch auf Entdeckungstour gehen.

Aktuell umfasst da…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.