Pfadfinder-Sommercamp sucht Verstärkung

In den vergangenen zwei Sommern musste das Sommercamp der Deutschen Pfadfinderschaft coronabedingt ausfallen. Im kommenden Jahr 2022 soll es wieder in den ersten fünf Wochen der nordrhein-westfälischen Sommerferien in Kervenheim stattfinden. Die Verantwortlichen hoffen bis dahin auf eine Entspannung der Corona-Lage.

„Wir alle wurden und werden von den Maßnahmen schwer gebeutelt, aber am schlimmsten trifft es die Kinder. Wenig Schule, wenige Freunde treffen, keine Veranstaltungen usw.. So möchte das Team vom ‚Castra Nova‘-Sommercamp wieder etwas Abwechslung in das Dasein der Kinder und Jugendlichen bringen“, teilt die Deutsche Pfadfinderschaft mit. Doch das bedarf der Hilfe.

Das Sommercamp sucht Verstärkung in der Planung, Organisation, Betreuung und Durchführung des Camps. Es gibt unterschiedliche Bereiche, in denen sich Helfer*innen einbringen können. Dazu gehören:

Aufbau und Technik: Angefangen vom Materialtransport über den Aufbau der Infrastruktur, die Wartung der Technik bis zum Abbau und Einlagern gibt‘s eine Menge zu tun.

Planung und Organisation: Hier fallen Aufgaben wie der Einkauf, Materialbeschaffung, Datenverwaltung und das Schreiben von Abrechnungen an. Auch Tagestouren und Events müssen im Camp organisiert werden.

Betreuung und Programm: Während des Aufenthalts im Camp brauchen die Kinder einen „Elternersatz“ oder eine*n erfahrene*n Freund*in. So gilt es, die Selbstständigkeit zu unterstützen, das tägliche Leben im Zelt und in einer großen Gruppe zu organisieren. Darüber hinaus müssen diverse Programmangebote und Spiele geplant und durchgeführt werden.

Küche: Das Essen wird komplett im Camp zubereitet, hierzu stehen moderne Geräte zur Verfügung wie Kombidämpfer, ein Industriebackofen und ein Feldkochherd mit großen Kesseln. Auch der Speiseplan und der Einkauf müssen in diesem Bereich organisiert werden.

Das ganze Team arbeitet ehrenamtlich. Die Deutsche Pfadfinderschaft weist allerdings auf die Möglichkeit hin, Sonderurlaub für die Jugendarbeit zu beantragen. Außerdem können die Verantwortlichen eine Bescheinigung über ein Praktikum ausstellen. Ebenso wird es Vor- und Nachtreffen des Teams geben – zum Kennenlernen und zur Planung.

Wer mehr Informationen erhalten möchte oder Interesse hat und mindestens 16 Jahre alt ist, kann sich bei der Deutschen Pfadfinderschaft melden. Erfahrung ist nicht erforderlich, es stehen immer erfahrene Personen zur Anleitung zur Verfügung.

Weitere Infos erhalten Interessierte unter www.ferienfuerkinder.de. Ein Kontakt kann entweder per E-Mail unter camp@ferienfuerkinder.de oder bei Michael Krenn unter Tel. 0171-8362424 aufgenommen werden.