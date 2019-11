Auch wenn es heute immer so einen negativen Touch hat, gerade beim Blick auf Parteien und Vereine: Irgendwann und irgendwie muss man sich einfach „mit sich selbst beschäftigen“, ansonsten droht Chaos. Genau aus diesem Grund geht unser Blick in der Serie über den Wirtschafts- und Verkehrsverein (WuVV) in dieser Woche auf das Handlungsfeld Nummer sieben, das den auf den ersten Blick trocken-sperrigen Namen „Vermarktung, Kommunikation und Vereinsangelegenheiten“ trägt. Dafür, dass der Name auch das wirklich einzig ‚trocken-sperrige‘ ist, trägt ‚Rudi‘ Beerden die Verantwortung – bürgerlich selbstredend ‚Rudolf‘ genannt.