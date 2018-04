Der lange Winter ist vorbei. Die ersten Sonnenstrahlen verleiten dazu, die Räder wieder Sattelfest zu machen. Zur ersten Nachmittagstour in den Frühling startet die Radlergruppe „Rauf aufs Rad“ des Heimatvereins „ Ons Derp “ Winnekendonk am Mittwoch, 18. April, um 14 Uhr.

Eingeladen sind alle Bürger, die Spaß daran haben, die Schönheiten des Niederrheins per Rad kennenzulernen. Die Nachmittagstouren starten jeweils um 14 Uhr und betragen rund 30 Kilometer. Die Tagestouren starten jeweils um 10 Uhr und betragen rund 60 Kilometer. Zur Stärkung von Leib und Seele wird zwischendurch eine Rast eingelegt.

Treffpunkt für die einzelnen Touren ist stets am Alten Markt in Winnekendonk. (Jeder fährt auf eigene Gefahr). Weitere Informationen gibt es unter Telefon: 02832/8728 (H. v. Sambeck).

Die weiteren Nachmittagradtour-Termine sind am 2. Mai, 16. Mai, 13. Juni, 27. Juni, 25. Juli, 8. August, 22. August, 19. September und 2. Oktober. Die Tagestouren finden am 30. Mai, 11. Juli und 5. September statt.