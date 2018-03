Kevelaer. Kleine Bühne, eine kleine, kulturbeflissene Runde – zum zweiten Mal durften die Besucher des „KuK“-Ateliers darauf gespannt sein, was Inhaberin Frederike Wouters an innovativer Kleinkunst im Rahmen ihrer kleinen Serie in die Marienstadt gelockt hatte.

Nach dem Songwriter Bjarke Ramsing war es diesmal dem Duo Kathrin Mertens und Pe Krieger aus Krefeld vorbehalten, für eine ganz eigene Art der eigenen Unterhaltung zu sorgen.