Dr. Franz Norbert Otterbeck leitet Pax Christi Dialog

Die jüngste Mitgliederversammlung des Vereins „Pax Christi Dialog“ in Kevelaer hat den Vorstand neu gewählt. Der bisherige 2. Vorsitzende und Vereinsgeschäftsführer, Dr. Franz Norbert Otterbeck aus Kervenheim, wurde zum 1. Vorsitzenden bestimmt (rechts im Bild). Neuer Stellvertreter wurde Dr. Gerhard Hartmann, Kirchenhistoriker (links). Nicht im Bild: Dr. Peter Franke, neuer Archivar, bislang 1. Vorsitzender.

Es besteht eine anlassbezogene Kooperation mit der Pax-Christi-Bistumsstelle in Münster. So wird man für das Gedenkjahr 2018 – hundert Jahre Weltkriegsende und 70 Jahre „Pax Christi“ – gemeinsam eine Gedenkfeier vorbereiten. Das Foto wurde beim Glaubensgespräch in St. Marien im Februar aufgenommen. Die von Pax Christi Kevelaer mitgetragenen Glaubensgespräche leitet Dr. Hartmann seit Oktober 2016.