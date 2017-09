Größtes Oktoberfest in Kevelaer

Wenn man nicht zum Oktoberfest nach München kommt, kommt das Oktoberfest eben nach Kevelaer. So gibt es am Samstag, dem 23. September, wieder ein Oktoberfest im stilechten, großen Oktoberfestzelt auf dem Parkplatz am Hallenbad. Beim 7. Oktoberfest des Fördervereins der Schieß-Sport-Gemeinschaft Kevelaer heißt es dann wieder: O´zapft is! Aber was unterscheidet das Oktoberfest in Kevelaer von anderen am Niederrhein? Ganz nach dem Motto unverwechselbar Kevelaer ist auch das Oktoberfest in Kevelaer in seiner Art einmalig. Einen fast schon legendären Ruf hat dabei das unbegrenzte Oktoberfestbuffet für alle Besucher. Mit zahlreichen kulinarischen Oktoberfest-Schmankerln (Schweinshaxen, Leberkäse, Hähnchensticks, Kartoffelpüree) werden die Gäste verwöhnt.

Garant für Oktoberfeststimmung

Ein Garant für die passende Oktoberfeststimmung sind die Frankenbengel aus Würzburg. Bekannt von der Cannstatter Wasen ist das Motto der Band: Frech und wild – Party-Power-Pur. Die Bandbreite ihrer Musik hält, was ihr Motto verspricht. Von Oktoberfestmusik über Alpenrock und von Rock-Classics bis hin zu Tanz- und Stimmungsmusik, garniert mit zusätz-lichen Highlights, bietet das Stimmungs-Trio alles, was man sich bei einem Oktoberfest wünscht. Daneben besticht das Oktoberfest durch seine familiäre Stimmung mit einer Besucherzahl von unter 1000 Gästen. An allen Bierzeltgarnituren werden nur acht Besucher platziert. Da bleibt ausreichend Platz zum Essen, Schunkeln und Feiern. Ferner besteht die Möglichkeit zur kostenlosen Tischreservierung ab acht Personen.

Erstmalig auch Online-Tickets

Bequem und sicher kann man die Eintrittskarten für das Oktoberfest erstmalig auch online kaufen. Dabei gilt: Ein Preis für alle! 19 Euro inklusive Oktoberfestbuffet, egal ob beim Onlinekauf oder in den klassischen Vorverkaufsstellen. Auch beim Onlinekauf gibt es keine Vorverkaufsgebühren oder Servicekosten. Somit bleibt auch der Onlinekauf fair und transparent. Onlinetickets, Tischreservierungen und Informationen unter www.oktoberfest-kevelaer.de. Wer den persönlichen Kontakt bevorzugt, kann auch weiterhin die Oktoberfestkarten in den Vorverkaufsstellen in Kevelaer erwerben. Aber auch hier gilt: Wer zu lange wartet, wird leer ausgehen. Denn die Eintrittskarten sind limitiert und stark begehrt. Das Tragen von Lederhosen und Dirndl wird gerne gesehen, ist aber nicht Pflicht.

Vorverkaufsstellen: