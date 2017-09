Twisteden ist bereit für die Minigolf-Stadtmeisterschaft

Die Twistedener „Suppenhühner“ stehen in den Startlöchern. „Wir sind bereit“, verkünden Doris Mierzwa, Finni Teuwsen, Käthi Kanders, Brigitte Mülders, Mia Neumann gut gelaunt. Am kommenden Sonntag, den 3. September, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr, finden auf der idyllisch gelegenen Minigolf-Anlage in Twisteden die vom Kevelaerer Blatt ausgerichteten zweiten Minigolf-Stadtmeisterschaften statt. Das Beste: Mitmachen kann jeder! Aber Achtung: „Es wird schon fleißig trainiert“, versichert Werner Neumann, Vorsitzender des Natur- und Heimatvereins Twisteden, der sich wie die „Suppenhühner“ auf die zweiten Stadtmeisterschaft freut.

Auf der seit 1984 bestehenden Minigolfanlage kennen sich die „Suppenhühner“ bestens aus. Denn eigentlich läuft ohne dieses Team –und Platzwart Horst Ehren natürlich (das KB berichtete) – nichts. Das vierzigköpfige ortsansässige Damenteam sorgt für die Sauberkeit und Pflege der Anlage, kümmert sich besonders an den Wochenenden um die zahlreichen Besucher, kocht Kaffee, gibt Spielschläger aus, versorgt kleine Wehwehchen, hilft am Grill. Kurzum: Die „Suppenhühner“ leisten einen nicht wegzudenkenden Service-Dienst.

Gerade in diesem Jahr sei die Beliebtheit des Minigolfs gestiegen. „Besonders am Wochenende erleben wir hier großen Besucherandrang“, weiß Doris Mierzwa zu berichten. Auch die neu errichtete Grillanlage werde sehr gut angenommen und von zahlreichen Gruppen und Vereinen gebucht. „Unsere Devise ist: Alles, was zu essen ist, darf mitgebracht werden“, erklärt Werner Neumann. Für den Rest und gute Laune sorgen die Ehrenamtlichen auf der Minigolfanlage in Twisteden. „Wir haben schon so manchen Sturm erlebt“, geben die Damen lachend zu, die diesen Dienst leisten, weil es ihnen Spaß macht, sie die Geselligkeit lieben und „…weil wir sonst nichts zu tun haben“, fügt Mia Neumann eher scherzhalber hinzu.

Zur zweiten Stadtmeisterschaft am kommenden Sonntag wollen die „Suppenhühner“ zwar keine Suppe kochen, (diese kochen und verkaufen sie zugunsten des Twistedener Kindergartens am 7. Oktober auf der Minigolfanlage), dafür aber leckeren Kuchen backen und Würstchen vom Grill anbieten. Schließlich sollen die Minigolfspieler gut versorgt sein.

Und keine Sorge, liebe Minigolfstadtmeisterschaftsteilnehmer, sollte am kommenden Wochenende doch noch strahlender Sonnenschein herrschen, dann bietet die Minigolfanlage mit ihrem wunderbaren und wertvollen Baumbestand herrliche und ausreichende Schattenplätze an. Schließlich sollen nur die spannenden Minigolfpartien die Teilnehmer ins Schwitzen bringen.

Also, liebe Minigolfbegeisterte, machen Sie sich am kommenden Sonntag auf zur zweiten Stadtmeisterschaft. Das Team auf der tollen Minigolfanlage in Twisteden erwartet viele spielfreudige Teilnehmer. Auf die Gewinner warten attraktive Preise, zum Beispiel: Eintrittskarten für ein Bundesligaspiel der Borussia Mönchengladbach, Einkaufsgutscheine des Kevelaerer Verkehrsvereins, die in zahlreichen örtlichen Geschäften eingelöst werden können, Präsentkörbe von Rewe und Gutscheine für die Minigolfanlagen in Twisteden und Winnekendonk. Die Teilnahme am Turnier ist selbstverständlich kostenlos.