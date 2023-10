Bistum Münster bietet Freiwilligendienst an

Ein Jahr lang im Ausland leben: Für viele junge Menschen ist das ein lang gehegter Traum, der oft nach dem Abitur verwirklicht wird. Jedes Jahr nutzen junge Erwachsene die Möglichkeit, über das Bistum Münster ins Ausland zu gehen und sich dort sozial zu engagieren. Auch im kommenden Jahr ist das ab dem Sommer wieder möglich.

Ein freiwilliges Auslandsjahr im Rahmen des weltkirchlichen Freiwilligendienstes des Bistums Münster können Frauen und Männer zwischen 18 und 28 Jahren absolvieren. Einsatzstellen bietet die Diözese in sozialen Projekten in Ghana, Tansania, Uganda, Ruanda, Mexiko, Südafrika und der Dominikanischen Republik an.

Mit pädagogischen Vorbereitungs-, Begleit- und Nachbereitungsseminaren unterstützt das Bistum die jungen Menschen im Auslandsjahr. Eigene Kosten entstehen den Freiwilligen in der Regel nicht. Es wird erwartet, dass jeder Freiwillige sich einen Unterstützerkreis aufbaut, der die Sozialprojekte finanziell fördert.

Bewerbungen für den Einsatzzeitraum 2024/2025 sind möglich per E-Mail bis Sonntag, 15. Oktober 2023, an ms-freiwillig@bistum-muenster.de. Im Internet unter www.ms-freiwillig.de kann der Bewerbungsbogen heruntergeladen werden, außerdem gibt es Informationen über die Projektstellen. Die Auswahlseminare finden im November statt.