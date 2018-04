Die ersten Sonnenstrahlen des Jahres nutzen die aktiven Mitglieder des Heimatvereins Ons Derp Winnekendonk e.V. dazu, die Minigolfanlage aus dem Winterschlaf zu holen. In Kürze ist es dann soweit, der Heimatverein öffnet seine schöne Anlage auf dem Grünen Weg. Die offizielle Eröffnungsfeier findet traditionell am Dienstag, 1. Mai, ab 11 Uhr statt. Bei Musik und Getränken können die ersten Schläge gemacht werden. Auch wird wieder gegrillt an diesem Tag. In den Nachmittagsstunden stehen Kaffee und Kuchen bereit. Ein kleines Unterhaltungsprogramm mit Ballonwettbewerb, Boccia-Turnier und Hüpfburg erwartet die Besucher.

Die Minigolfanlage kann (je nach Witterung) bis etwa Mitte Oktober genutzt werden. Das Spielen ist kostenlos. Werktags ist der Minigolfplatz von 14:30 bis 18:30 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags kann in der Zeit von 14 bis 19 Uhr der Schläger geschwungen werden. Wer als Gruppe eine Reservierung vornehmen möchte, kann dies unter Telefon: 02832/8348 bei Irene und Peter Siebers machen. Alle Interessierten können sich unter www.onsderp.de erkundigen.