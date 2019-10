70 Jahre sind seit der Gründung des Billardklubs „Scharfe Ecke 1949“ am 11. Mai 1949 vergangen, also beging man in 2019 diesen Anlass bei mehreren Gelegenheiten. Unter anderem hatten die Mannen des Klubs im Frühjahr die Drei-Bande-Billard-WM in Viersen besucht. Nun ging es ans Abschiednehmen von einem „ereignisreichen Jubeljahr“, wie der Vorsitzende Wilfried Schotten betonte. Natürlich waren auch die Damen eingeladen, die im Verlaufe der Jahre im Klubleben keine unwesentliche Rolle gespielt hatten.