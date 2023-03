Harfe und Hamster bringen Kirchenkultur nach Kevelaer

Zwei neue Veranstaltungen im Rahmen der Reihe „Kultur im Priesterhaus“ stellt die Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde St. Marien Kevelaer in diesen Tagen vor. Beide Veranstaltungen finden im historischen Speisesaal des Priesterhauses statt und setzen die Reihe fort, die in den vergangenen zwei Jahren mittlerweile zum Geheimtipp geworden ist.

Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten, der auch Mitglied der Wallfahrtsleitung ist und einen seiner Schwerpunkte in der Kulturkirchenarbeit hat, freut sich über den Erfolg der Kulturabende: „Besonders die letzten beiden Abende haben gezeigt, dass es auch mit der Kultur nach Corona wieder aufwärts geht“, sagt der Theologe und Seelsorger. Die Reihe mit ausgewählten Veranstaltungen gehört seitdem zum festen Angebot der Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde. „Sie ist eingebunden in eine gewollte Öffnung des Priesterhauses“, erklärt Dr. Rainer Killich (Leiter des Priesterhauses).

„Was wir hier tun ist: Wir öffnen Türen, wir ermöglichen Begegnung und bieten inhaltliche Beschäftigung mit Themen an, die eigentlich für jeden Menschen eine Relevanz haben“, sagt Rütten. „Neben den liturgischen und sakramentalen Angeboten und natürlich der Wallfahrt ist es immer wichtig gewesen, dass Menschen an Wallfahrtsorten auch kulturelle Erfahrungen machen können“, ergänzt er.

Dieses Angebot wird jetzt gleich zweifach gemacht: Am Sonntag, 23. April, findet der Abend „Frühling lässt sein blaues Band…“ mit Lyrik und Harfenmusik statt. „Wir begrüßen die Harfenistin Susana Feige, die viele von der Veranstaltung ‚Klang(t)raum Basilika‘ kennen, die aber auch jüngst beim Weihnachtsoratorium in der Clemenskirche zu erleben war.“ Neben der Harfenmusik wird Bastian Rütten durch den Abend führen und ausgewählte Lyrik einbringen.

Am 14. Mai lädt das Team des Priesterhauses zu einer besonderen musikalisch-inszenierten Lesung ein: Das „Tagebuch von Edward dem Hamster“ ist der Abend überschrieben. Dieser Nager lässt im Buch von Miriam und Ezra Elia nicht nur einen Einblick in sein kurzes Leben zu, sondern hält den Menschen gleichsam einen Spiegel vor. „Es geht um Routinen und Hamsterräder im Alltäglichen, die jede und jeder von uns kennt“, kündigt Rütten an. Es liest und spielt an diesem Abend Fabian Matussek, der Buchhändler in Nettetal ist und leidenschaftlich dem Theater zugeneigt ist. Die Musik an diesem Abend stammt von Elmar Lehnen, der am Flügel live zur Lesung improvisiert.

Limitierte Karten gibt es ab sofort zum Preis von 13 Euro im Ladenlokal von Lucia Jacobs am Kapellenplatz und unter www.wallfahrt-kevelaer.de.