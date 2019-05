Der BC SE, die SSG und ein Jubiläum

Hinter den profanen Kürzeln „BC SE, die SSG“ finden wir in Kevelaer zwei Gemeinschaften, die dieses Wort wirklich verdienen. Zum einen der „BillardClub „Scharfe Ecke“ (Foto), zum anderen die „SchießSportGemeinschaft Kevelaer“.

Das KB hatte schon vor drei Jahren berichtet, wie freundschaftlich die SSG diesen Billardklub in ihrem Domizil aufgenommen hatte und wie es möglich war, zwei so unterschiedliche Gemeinschaften unter einem Dach zu vereinigen. Dabei halfen sicherlich auch die Parallelen, die es dennoch zwischen den beiden gibt.

BC-Vorsitzender Schotten sagt augenzwinkernd: „Wir spielen zum Beispiel mit Kugeln von 6,2 Zentimeter Durchmesser, während sie bei den Schützen ganz erheblich kleiner sind.“ Die viel wichtigere Gemeinsamkeit liegt aber in dem gegenseitigen Verständnis und der Freundschaft, die sich in den letzten drei Jahren entwickelt hat.

Ein weiterer Beweis dafür erfolgte nun, als der „BC Scharfe Ecke“ seinen Gründungstag 11. Mai 1949, also genau vor 70 Jahren, beging. Dass diese Feier als rundum gelungen zu bezeichnen ist, liegt zum großen Teil an der grandiosen Hilfsbereitschaft des Wirtsehepaares Bärbel und Dieter Brügman. Das leibliche Wohl der Mannen des Billardklubs, nebst seiner „Mitgliedin“ Christel Schiffer, oblag ganz diesen beiden hilfsbereiten Menschen, so dass Vorsitzender Wilfried Schotten sich deshalb auch sehr herzlich bei den beiden bedankte, die das Wort „Gemeinschaft“ ebenso erleben ließen, wie es beim Billardklub der Fall ist.