Seit 1989 betreiben Elisabeth und Hubertus Heix in Geldern den „Weltladen“. „Die Motivation damals war im Grunde, den Menschen in der Dritten Welt eine Existenzgrundlage durch den Verkauf von Produkten mit zu schaffen und Bildungsarbeit zu machen“, sagt der frühere Lehrer am Gelderner Berufskolleg. Überschüsse gingen in Dritte-Welt-Projekte zur Refinanzierung.