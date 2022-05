NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst besucht Kevelaer

Am kommenden Samstag, 7. Mai 2022, wird ab 15.30 Uhr NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst am Gradierwerk auf der Hüls in Kevelaer erwartet. Wüst hat als damaliger Verkehrsminister dazu beigetragen, dass die Baugenehmigung für die Umgehungsstraße OW1 erteilt wurde.

„Manche befürchten, dass die Finanzmittel hierfür aber gestoppt werden könnten, wenn nach der Landtagswahl am 15. Mai eine rot-grüne Regierung gebildet würde“, schreibt die Kevelaerer CDU in der Veranstaltungsankündigung. Nach den Worten des CDU-Vorsitzenden Michael Kamps könnte das insbesondere für Kevelaer und die Entwicklung der OW1 einen herben Rückschlag bedeuten. „Wir haben jetzt so viele Jahre für den Bau der OW1 gekämpft, haben Unterschriften gesammelt, eine Petition gestartet, im Rat eine Resolution beschlossen und sind immer wieder bei unseren Landtagsabgeordneten und dem damaligen Verkehrsminister Hendrik Wüst vorstellig geworden und wollen jetzt auf den letzten Metern nicht, dass alles im Sande verläuft, da manche die Gefahr sehen, dass eine rot-grüne Regierung die Finanzierung noch stoppen könne“, so Kamps.

Info-Mobil mit Radtour

Am Vormittag des 7. Mai informiert die CDU außerdem in der Zeit von 10 bis 12 Uhr auf dem Roermonder Platz am CDU-Info-Mobil zur Landtagswahl. Danach findet eine Radtour nach Kervenheim zum Besuch der dortigen Burg statt. Mit dabei ist der CDU-Landtagskandidat Stephan Wolters.

Alle Bürger*innen sind zu den Veranstaltungen eingeladen.