Ulrike Zeitz-Kempkens ganz oben

Was für ein Jahr für Ulrike Zeitz-Kempkens. Neben den vielen Titeln im Frühjahr und Sommer 2019 gewann die Läuferin aus Kevelaer unlängst die Frauenwertung beim Maasduinenloop / NL über die 10 Kilometer in 44:25 Minuten und den Jungbornparklauf über 10 Kilometer in Repelen in 43:58 Minuten.

Bei der Saisonabschlussfeier der Trainingsgruppe „RunAthletik“ wurde Ulrike unter den Beifall der laufbegeisterten Teilnehmer von ihrem Trainer für ihre Erfolge und ihrem vorbildlichen Verhalten im Laufsport geehrt.

Foto: privat