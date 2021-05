Der SV Union Kervenheim geht mit neuem Trainerteam in die Saison 2021/2022 Mit neuer Kraft in die kommende Saison

v.l.: Alexander Horsten, Ismet Bozan, Marian Machat gehen motiviert in die kommende Saison. Foto: AF

Der SV Union Kervenheim geht mit einem neuen Trainerstab in die Saison 2021/2022. Ab sofort steht Ismet Bozan als Cheftrainer der ersten Mannschaft zur Verfügung, der auch im Dialog mit dem Trainerstab der ersten und zweiten Mannschaft den Nachwuchs im Verein weiterentwickeln soll.

Der 47-jährige Ismet Bozan war als Spieler und Trainer bereits erfolgreich im Kreis Kleve unterwegs. Als Spieler wurde er in der Jugend von Viktoria Goch ausgebildet, spielte dann bei den dortigen Senioren. Später kickte er für den Nachbarverein Concordia Goch, kam über die DJK Labbeck/Uedemerbruch zum Kevelaerer Sportverein, wo er unter anderem in der Bezirksliga aktiv war. Als Trainer führte Bozan die zweite Mannschaft von Viktoria Goch von der Kreisliga C bis in die Kreisliga A, wo man um den Aufstieg mitspielte. Von Goch führte es ihn in seine Wahlheimat Weeze, wo er mit der zweiten Mannschaft von Weeze immer um den Aufstieg in der Kreisliga A spielte.

Unterstützt wird Ismet Bozan von Alexander Horsten, Eigengewächs des SV Union Kervenheim und spielender Co-Trainer. Er kickt seit den Bambinis für den SV, hat alle Jugendmannschaften durchlaufen und gehört zu der „goldenen Generation“, die mehrmals an das A-Liga-Tor klopfte. Im Seniorenbereich sp…