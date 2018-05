Es war eine recht große Gruppe, die da auf dem Peter-Plümpe Platz einfuhr, um sich langsam zu Fuß von dem Gelände der fahrRadpause den Weg durch eine belebte Busmannstraße Richtung Gnadenkapelle zu bahnen.

Gut 100 Fahrradpilger hatten sich zuvor vom Weezer Flughafen aus zur 2. Radwllfahrt auf den Weg Richtung Kevelaer gemacht. Am Parkpatz Hülsparkstadion wurde dann weiteren Mitfahrern das „Zusteigen“ in die gemeinsame Gruppe ermöglicht. So wie die Nettetalerin Anne Fleck, deren Mann sie mit dem Rad abgesetzt hatte und die der Gruppe sogar etwas entgegenfuhr. „Für die paar Kilometer gibt mir Maria sonst keinen Segen“, schmunzelte die 69-Jährige, die häufiger nach Kevelaer kommt. „Das is…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

