Videokamera zeichnete den Plünderer eines Opferstocks auf

Wie berichtet, entwendete am Sonntag, 7. Februar 2021, ein unbekannter Täter Geld aus dem Opferstock der Basilika am Kapellenplatz. Einen ähnlichen Fall gab es bereits am Sonntag, 31. Januar 2021, ebenfalls in der Basilika. Nach ersten Ermittlungen und der Auswertung der Videoüberwachung handelt es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter. Die Kripo Goch sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zu dem gesuchten Unbekannten machen können.

Der Täter trug zum Tatzeitpunkt weiße Turnschuhe, eine graue Jogginghose und einen dunklen Parker. Auffällig war, dass er seine dunklen Haare zu einem kurzen Zopf gebunden hatte. Hinweise zu dem Mann nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.