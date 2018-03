Kevelaer. Die wichtigen politischen Entscheidungen für Kevelaer werden in den Fachausschüssen des Rats getroffen. Das Kevelaerer Blatt hat deren Vorsitzende zum Gespräch über ihre Themen eingeladen. Den Auftakt machte am Montag Brigitte Middeldorf (SPD), Vorsitzende des Schul- und Sportausschusses.

KB: Frau Middeldorf, manchmal scheint es, als sei Ihr Ausschuss der mit der größten Harmonie. Sind sich in der Schulpolitik alle Kevelaerer Parteien einig?

Brigitte Middeldorf: In Verwaltung und Politik ziehen wir da sehr an einem Strang. In die Schulen wird eine Menge investiert und ich glaube, bei anderen Themen würden wir bei diesen Beträgen länger streiten. Die Gesamtschule war das erste große Projekt, das wir im Konsens etabliert haben – ohne ideologische Vorbehalte. Die Mensa war noch eine Mehrheitsentscheidung mit unterschiedlichen Positionen.

Droht am Dienstag über die Sanierung des Gesamtschulstandorts Weeze Streit?

Ich weiß gar nicht, ob wir am Dienstag schon entscheiden werden, weil da das Ergebnis der Schulkonferenz noch nicht vorliegt. Wir werden sicher die verschiedenen Möglichkeiten erläutern, aber man darf über die 2,3 Millionen Euro für Kevelaer nicht erschrecken. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Weezer im Rahmen der Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume auch ihren Anteil gezahlt haben. Und ohne die Gebäude in Weeze hätten wir in Kevelaer anbauen müssen.

Läuft es den…

