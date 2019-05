Werbeaufsteller und Straßenmusikanten

Zwei Sachen brannten Norbert Heckens von der Interessengemeinschaft Hauptstraße, der nach eigenen Angaben auch für die Interessengemeinschaft Busmannstraße sprach, in der Fragestunde der Hauptausschusssitzung unter den Nägeln. Einerseits sei das die neue Gestaltungssatzung, bei der es bei ihm auf Unverständnis stieß, „wie so eine Satzung in der Art verabschiedet werden kann, ohne dass ein Gespräch mit den Gewerbetreibenden geführt wurde. Das wurde uns nur mitgeteilt.“ Im Wesentlichen ging es ihm darum, dass in diesem Zuge auch die Aufstellung von Werbetafeln neu geordnet werden solle. „Warum werden wir so reglementiert?“, fragte er in der Fragestunde des Haupt- und Finanzausschusses. „Dann stehen demnächst noch mehr Geschäfte leer.“