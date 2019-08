Vor in diesem Jahr genau 300 Jahren gründete Caspar te Niersen an der Hauptstraße in Kevelaer seine eigene Zimmerei und Schreinerei. Als die Zimmermannstochter Bernadine te Niersen den Zimmermeister August van Aaken am 22. Juli 1903 heiratete, verschmolzen beide alte niederrheinische Handwerkerfamilien miteinander und sind bis heute in Kevelaer als Handwerksfamilie präsent.