Kreis-WfG begrüßt neue Geschäftsführerin

„Einen guten Start und auf gute Zusammenarbeit“ – mit den besten Wünschen hat Zandra Boxnick, Allgemeine Vertreterin der Landrätin, Brigitte Jansen im Klever Kreishaus begrüßt. Die gebürtige Kranenburgerin ist seit Monatsbeginn neue Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) Kreis Kleve GmbH. Sie folgt auf den langjährigen Geschäftsführer Hans-Josef Kuypers, der in den Ruhestand gewechselt ist (das KB berichtete).

Der Kreis Kleve ist Gründungs- und Mehrheitsgesellschafter der Kreis-WfG. Als Diplom-Ingenieurin im Bereich Stadtplanung arbeitet Jansen seit rund 19 Jahren in verschiedenen Leitungspositionen bei unterschiedlichen WfGs. Die Wirtschaftsregion Kreis Kleve kennt sie nicht zuletzt durch ihre Tätigkeit als Wirtschaftsförderin in Kalkar von 2008 bis 2015. „Ich freue mich auch sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit und die Möglichkeit, meine Kompetenzen und Kontakte nun auch in meinem Heimatkreis einzubringen“, sagt Jansen.