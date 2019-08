Vor einer Therapiepraxis an der Straße Am Bahnhof entwendete ein Unbekannter am 30. August, zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr, ein verschlossenes Pedelec. Es handelt sich um ein schwarzes, 28″ Damenrad der Marke Comfort.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 – 1080.