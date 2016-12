Wüstenschiff mit 72 Pferdchen

Was soll man da sagen, wenn jemand etwas so offensichtlich absichtlich in den Sand setzen will wie Claudia und Michael Ingendae? Lieben sie die Herausforderung? Sind sie verrückt? „Es wird das größte Abenteuer unseres Lebens“, ist sich die Achterhoekerin immerhin bewusst. Und ergänzt: „Als ich mitbekam, dass das für einen guten Zweck ist, war ich endgültig dafür.“

„Das“ ist nicht mehr und nicht weniger als eine ausgewachsene Auto-Rallye. Werkteams und gut betuchte Privatfahrer knüppeln ja gern mal modifizierte Neufahrzeuge durch irgendeinen Wüstensand. Was die Ingendaes fahren, ist eine ganz andere Kategorie: eine „Rallye humanitaire“ mit gebrauchten PKWs, die am Ziel in Mauretanien zugunsten eines dortigen Waisenhauses versteigert werden.

Das „Dust and Diesel“-Rallyeprojekt wurde 2006 vom Würzburger Florian Schmidt ins Leben gerufen, um die von ihm in Zusammenarbeit mit dem Mauretanier Abdou Kane gegründeten Waisenhäuser in dem Wüstenstaat finanziell zu unterstützen. Seitdem brechen zwei Mal im Jahr rund 30 Teams aus Deutschland auf, um Fahrzeuge zu überführen…

