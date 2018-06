Tanner Pierce-Durance hat ein Schuljahr in Kevelaer verbracht

Tanner Pierce-Durance hat ein Schuljahr in Kevelaer verbracht. Barbara Hendricks, die Tanner als Patin den Schüleraustausch ermöglicht hat, traf sich in Deutschen Bundestag mit der Schülerin.

Die US-Amerikanerin kam durch ein Stipendium des Parlamentarischen-Patenschafts Programms nach Deutschland, einer gemeinsamen Initiative des Deutschen Bundestages und des amerikanischen Kongresses. „Für die meisten jungen Menschen ist es eine großartige Erfahrung, ein Jahr im Ausland gelebt zu haben. Viele bekommen dadurch einen neuen Blick auf ihr eigenes Land und lernen vor allem eins: Menschen sind unterschiedlich und nur mit Offenheit und Toleranz ist ein Miteinander möglich“, so Barbara Hendricks, SPD-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Kleve. „Tanner sagte mir, dass sie nach ihrem Studium in den USA zurück nach Deutschland kommen möchte ­– und zwar dauerhaft. Diese Begeisterung für unser vielfältiges und offenes Land freut mich natürlich ganz besonders“, so die Abgeordnete abschließend.