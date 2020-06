Wenn die bunten Fahnen wehen…

...ist es wieder Zeit für die Landpartie am Niederrhein

Am vergangenen Wochenende startete die zu Corona-Zeiten ganz besondere Partie: Statt eines festgelegten Wochenendes können Interessenten den ganzen Sommer lang die unterschiedlichen Stationen besuchen. Wer es nicht bei einem Blick von außen belassen möchte, findet auf Tafeln und im Internet Hinweise und sogar Filme zu den einzelnen Orten. Wer die Künstlerinnen und Künstler selbst erleben und mehr über ihre Arbeit erfahren will, kann auch das vereinbaren: Kontaktdaten und Filme zu den Orten und Menschen finden sich auf der Homepage der Landpartie am Niederrhein.

landpartie-niederrhein.de