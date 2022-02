Prozessauftakt gegen 23-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs

Am kommenden Mittwoch, 9. Februar 2022, findet am Landgericht Kleve der Prozessauftakt gegen einen 23-Jährigen statt. Angeklagt wird der Mann wegen des Einwirkens auf ein Kind mittels pornografischer Rede sowie wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte am 15. November 2020 in Kevelaer über eine Internetplattform zu einem 12-jährigen Mädchen Kontakt aufgenommen und sich ihr gegenüber als 18-Jähriger ausgegeben haben. Im Kommunikationsverlauf der Beteiligten soll er dabei mehrfach „sexualbezogene Themen“ angeschnitten haben, teilt das Landgericht Kleve mit.

Außerdem soll der 23-Jährige am 26. November 2020 ein ihm bekanntes 12-jähriges Mädchen, die mit ihrem Fahrrad unterwegs war, in Kevelaer angesprochen haben. Anschließend soll er sie in das von ihm zu diesem Zeitpunkt bewohnte Haus gelockt haben. Dort soll es nach Angaben des Landgerichts Kleve zu einem schweren sexuellen Missbrauch der 12-Jährigen gekommen sein.

Zum Hauptverhandlungstermin sind neun Zeug*innen geladen. Die Verhandlung beginnt am Mittwoch, 9. Februar 2022, um 9 Uhr.