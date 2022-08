Krieg und Pandemie haben Auswirkungen auf Kulturprogramm

Kaum ist das neue Kulturprogramm der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die Spielsaison 2022/2023 in Umlauf gebracht, schon sind Änderungen vonnöten. Bei der Theaterreihe und den Sonderveranstaltungen hat sich durch Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Pandemie das Programm geändert.

Keine Ausreise aus der Ukraine

Eigentlich sollte am 2. Februar 2023 der „Circus on Ice“ mit seinem Programm „Triumph“ in Kevelaer gastieren. Leider musste das Veranstaltungsmanagement der Artistengruppe jetzt die Tournee absagen. Einige der ukrainischen Künstler können nicht aus ihrem Heimatland ausreisen. Vermutlich sind sie dort in das Kriegsgeschehen involviert. Somit muss das Kevelaer Marketing diese Sonderveranstaltung – erst einmal ersatzlos – aus dem Veranstaltungs-Portfolio streichen. Falls die Kultur-Verantwortlichen eine neue und qualitativ gleichwertige Show verpflichten können, wird dies kommuniziert.

Stau durch Corona-Pause

Am Donnerstag, 27. April 2023, sollte der Saisonabschluss der Theaterreihe durch „Die Präsidenten-Suite“ erfolgen. Beim Renaissance-Theater Berlin hat sich aber in der Corona-Pause ein großer Stau produzierter Stücke angesammelt, sodass dieses Theaterstück leider vorläufig nicht aufgeführt werden kann. Das Kevelaer Marketing hat nun einen mehr als ebenbürtigen Ersatz mit dem Theaterstück „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ gefunden, das das Tourneetheater Thespiskarren am gleichen Termin auf die Kevelaerer Bühne bringt. Es spielt in Atlanta, Georgia, im Jahr 1948: Miss Daisy ist eine 72-jährige pensionierte Schullehrerin. Nachdem sie eines Tages mit ihrem Auto einen Unfall verursacht hat, kauft Sohn Boolie einen neuen Wagen und engagiert den Schwarzen Hoke Colburn als Chauffeur. Mit Ausdauer und unbeeindruckt von mancher unfreundlichen Bemerkung der alten Dame schafft es Hoke schließlich, dass Miss Daisy in den Wagen einsteigt, und allmählich entsteht während der gemeinsamen Ausfahrten zwischen dem ungleichen Paar eine respektvolle Sympathie.