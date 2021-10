Der Kevelaerer Josef Derks wurde im September deutscher Triathlon-Meister „ Es ist eine Art Droge “

Josef Derks auf der Langdistanz in Almere-Amsterdam im September 2021. Foto: privat

Josef Derks ist Kfz-Meister mit seiner eigenen Werkstatt in Kevelaer. Von morgens bis abends arbeitet er an Autos und vor und nach den Stunden in der Werkstatt arbeitet er an seiner körperlichen Kondition. Am 19. September 2021 hat er den Meistertitel seiner Altersklasse 70 in der Triathlon-Mitteldistanz errungen. Die Goldmedaille hat er sich mit viel Disziplin und einem straffen Trainingsprogramm verdient.

In 5:56,08 Stunden bewältigte er die 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen. Bei der Triathlon-Langstrecken-Weltmeisterschaft in Almere-Amsterdam hat er sich zudem den zweiten Platz verdient und war für die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen 12:53,27 Stunden unterwegs.

Ursprünglich kommt Josef Derks, der in seinem Elternhaus auf der Biegstraße wohnt, aus dem Radsport. Schon mit 12 Jahren startete er in der Jugendklasse B für den RSC Kempen, schloss sich später der Radsportvereinigung Kamp-Lintfort bzw. den Vereinen in Krefeld und Uedem an. In der Amateurklasse war er in allen großen Kategorien am Start, war beim großen Rennen Köln-Schuld-Köln dabei, rund um Frankfurt und München oder auf der Fernfahrt von Enschede nach Münster.

Fast jedes Wochenende im Sommer war er seit seiner Jugend in Sache…