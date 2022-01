VFR sagt Kevelaerer Rosenmontagszug ab

Die Frage für viele Karnevalist*innen aus der Wallfahrtsstadt war weniger ein „ob“, sondern vielmehr ein „wann“ – wann würde die Absage des Kevelaerer Rosenmontagszuges kommen? Hoffnung gab‘s bis zuletzt, nun ist es allerdings offiziell: Auf der ersten Vorstandssitzung des VFR Blau-Gold Kevelaer im neuen Jahr haben sich die Mitglieder schweren Herzens dazu entschlossen, den Rosenmontagszug am 28. Februar 2022 in Kevelaer abzusagen. Die angespannte Situation um die neue Corona-Variante Omikron und die stark steigenden Inzidenzwerte ließen nach Meinung der Vorstandsmitglieder keine andere Entscheidung zu. Allerdings wolle der Vorstand noch über Alternativen nachdenken, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

„Dass die Karnevalssession nun schon zum zweiten Mal nicht wie gewohnt stattfinden kann, ist für den VFR natürlich wenig erfreulich, zumal die Prinzenproklamation mit dem Karnevalsprinzen Frank I alle begeistert hat und den VFR auf eine gute Session hoffen ließ“, schreiben die Verantwortlichen.

Aber auch wenn die Karnevalsfeierlichkeiten in diesem Jahr wohl wieder ausfallen werden, möchte der Vorstand darauf hinweisen, dass trotz der abgesagten Veranstaltungen die beliebte Zeitung „5te Jahreszeit“ bereits erschienen ist und an vielen bekannten Stellen in Kevelaer (z.B. Sparkasse, Volksbank, Radio Heckens, Friseur Schumacher, Gaststätte „Zur Schanz“) zur Mitnahme bereit liegt. Auf diesem Weg möchte sich der Vorstand zudem ausdrücklich bei allen Firmen bedanken, die den Verein durch eine Anzeige in der Zeitung auch in diesen schweren Zeiten unterstützt haben.

Die Dankbarkeit an diese Firmen möchte der VFR wiederum mit einem dringenden Appell an die Kevelaerer Bevölkerung verbinden: „Unterstützt die Kevelaerer Geschäftswelt durch eure Einkäufe am Ort! Lokal einkaufen heißt die Devise. Denn nur wenn wir weiterhin zusammenhalten, bleibt Kevelaer unverwechselbar und weiterhin lebens- und liebenswert.“

Während der VFR mit dieser Entscheidung auf sich warten ließ, wurde in Winnekendonk der Sitzungs- und Straßenkarneval bereits vor wenigen Wochen gänzlich abgesagt.