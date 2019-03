Weltenwanderung in Winnekendonk

Der Fotoclub Lichtstark eröffnet am Sonntag, 31.März, um 15 Uhr seine neue Fotoausstellung unter dem Titel „Weltenwanderung“.

Der Fotoclub Lichtstark, besteht aus zwölf Hobbyfotografen vom Niederrhein, die sich 2015 gefunden haben, um gemeinsam ihrer Leidenschaft für die Fotografie nachzugehen. Bei den regelmäßigen Treffen werden Erfahrungen ausgetauscht und neue Themen rund um die Fotografie bearbeitet. Die Lichtstarken, setzen sich immer wieder mit den vielfältigen Möglichkeiten der Fotografie auseinander. Die Themen reichen von der Naturfotografie über Street bis in den Bereich der abstrakten Fotografie wie zum Beispiel Lichtmalerei oder Composing.

Die Ausstellung „Weltenwanderung“, die ab dem 31.März im Katharinenhaus in Winnekendonk zu sehen ist, ist eine Wanderung durch die verschiedenen Welten der Fotografie. Die Lichtstarken haben zu den unterschiedlichsten Themen, mit denen sie sich in den letzten Jahren beschäftigt haben, eine bunter Palette fotografischer Darstellungen zusammengestellt. Der Besucher wird in die facettenreiche Welt der Fotografie entführt.