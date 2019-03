Am Montag, 25. März, gegen 11 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer eines dunklen SUV an der Biegstraße einen weißen Ford Transit am linken Außenspiegel. Ein Zeuge befand sich zum Unfallzeitpunkt im Laderaum des Transporters. Er hörte einen lauten Knall und sah noch, wie der SUV ohne anzuhalten in Richtung Sonnenstraße weiterfuhr.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.