Was bedeutet Kevelaer eigentlich für mich?

Die Corona-Zeit brachte auch in Kevelaer bereits neue Initiativen und kreative Ideen hervor. Kraft schöpfen und den Zusammenhalt stärken lautete dabei oftmals die Devise. So entstanden auch bei „Kerzenkunst BauMgärtner“ am Kapellenplatz die Ideen für neue Kerzendesigns. Vor einiger Zeit bereits kamen Kerzen ins Schaufenster des Fachgeschäfts, auf denen das neue Kevelaer-Logo in den unterschiedlichsten Farben zu sehen ist. Und die neueste Idee des Teams erfordert nun die aktive Beteiligung der Kevelaerer.