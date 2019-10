Am Montag, 30. September 2019, zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Suzuki Swift auf der Straße Klostergarten. Der Suzuki stand in der Höhe des Hotels und wurde an der linken Seite stark beschädigt. Der unbekannte Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen bitte an die Polizei Goch unter Tel. 02823-1080.