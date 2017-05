Versuchter Einbruch in Drogeriemarkt

Am Sonntag, 14. Mai 2017, gegen 1.40 Uhr hörte ein Anwohner einen lauten Knall und sah aus dem Fenster. Er sah drei Männer und eine Frau, die vor einem Drogeriemarkt an der Hauptstraße standen. Die Personen hatten einen Stein gegen eine Schaufensterscheibe des Marktes geworfen und flüchteten anschließend in Richtung Basilika. Die äußere Scheibe der Doppelverglasung war zersplittert. Der Anwohner rief sofort die Polizei. Die Beamten trafen kurz darauf an der Basilikastraße auf zwei Männer und eine Frau mit passender Personenbeschreibung. Ein unbekannter Mann, der ein weißes Oberteil trug, flüchtete vor der Polizei. Bei den drei angetroffenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen Mann, einen 17-jährigen Jugendlichen und eine 17-jährige Jugendliche, alle aus Kevelaer. Die Polizei leitete gegen die Tatverdächtigen ein Strafverfahren ein.

Täterhinweise, insbesondere zur bislang unbekannten vierten Person, erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.