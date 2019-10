Dem Kevelaerer Kulturbüro beschert der Mann regelmäßig ein volles Bühnenhaus, da war es an der Zeit, sich auch mal persönlich angemessen zu bedanken: Eine Geburtstagstorte nahm René Heinersdorff am Montagabend entgegen - nachträglich zu seinem Irgendwas-Mitte-50-Geburtstag am Sonntag zuvor, nachträglich zum exakt 25-jährigen Bestehen seines Theaters an der Kö in Düsseldorf in diesem Jahr und irgendwie auch nachträglich zu satten zwei Stunden bestem Boulevard-Theater. Die hatte der Autor und Schauspieler nämlich zuvor den Kevelaerern mit dem Stück "Komplexe Väter" beschert.