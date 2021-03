Quad von Firmengelände gestohlen

In der Zeit von Sonntag, 21. März 2021, 16 Uhr, bis Montag, 22. März 2021, 10 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Quad vom Gelände einer Gärtnerei an der Straße Walbecker Dyck. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Quad der Marke Yamaha mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-K180. Es hat eine seltene und auffällige Lackierung in schwarzer Farbe mit roten Streifen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, sowie zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.