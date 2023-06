Prozess um sexuelle Belästigung Übergriff bei der Scheunenfete?





Ein Mann aus Weeze musste sich jetzt vor dem Amtsgericht in Geldern verantworten. Dabei geht es um einen Vorfall, der sich im April vergangenen Jahres zugetragen haben soll. Eine junge Frau aus Goch beschuldigt den Mann, sie bei der Scheunenfete der Landjugend in Winnekendonk sexuell belästigt zu haben. Der Mann bestreitet die Tat.

Beim Verlassen der Reithalle am Wissener Weg – dort fand die Scheunenfete statt – soll der Angeklagte die 25-Jährige gegen ihren Willen und in sexueller Motivation an der Brust und im Schritt berührt haben, so die Anklage.

Bierfleck auf der Hose

Dem vorausgegangen sein soll eine kurze Begegnung zwischen den beiden an der Theke beim Getränkeholen. Es soll etwas Bier aus dem Becher auf ihre Hose geschwappt sein. Die Geschädigte spricht in ihrer Aussage auch von einer Berührung, die in diesem Zusammenhang stattgefunden haben soll. Er habe den Bierfleck wegmachen wollen, aber sie habe abgewunken. Schnell habe sie sich der Situation dann entzogen und sei mit ihrem Freund und ihrer besten Freundin weiter feiern gegangen. Stunden später – als sie die Feier verlassen wollte – habe sie den Angeklagten draußen wiedergetroffen. Er habe sie an sich herangezogen, mit seiner Hand an ihre Brust gefasst und in Richtung Schritt gestrichen. Dann habe er ihr Oberteil nach vorne gezogen un…