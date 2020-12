Unbekannte werfen Scheibe eines Wintergartens ein

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 1. Dezember 2020, und Donnerstagnachmittag, 3. Dezember 2020, versuchten unbekannte Täter, die Terrassentür von einem Wintergarten eines Hauses am Heiligenweg aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, warfen sie mit einem Stein eine der Scheiben des Wintergartens ein. Dann ließen sie von ihrem Plan ab und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.