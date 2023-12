Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Am 17.06.2023 zwischen 17:15 Uhr und 18:15 Uhr wurde einer Geschädigten im Freibad Kevelaer ihre Geldbörse entwendet, in der sich sowohl ihre Bankkarte als auch der dazugehörige PIN befand. Am selben Tag wurde am Geldautomaten der Volksbank in Kevelaer Bargeld abgehoben.

Tatverdächtiger 1:

männlich

schlanke Figur

Bekleidung: Sonnenbrille, dunkles T-Shirt mit chinesischem Schriftzug auf der Brust, Kette mit einem Anhänger “D” der Marke Champion

Tatverdächtiger 2:

männlich

schlanke Figur

Bekleidung: dunkler Kapuzenpullover der Marke PUMA mit Puma-Schriftzug im Brustbereich

Mehrere Bilder der Beschuldigten sind unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/121214

Hinweise nimmt die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen.