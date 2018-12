Am Samstag, 29.12.2018, in der Zeit von 19.00 bis 21.45 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus am Hoogeweg in Kevelaer auf. Sie drangen in das Objekt ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

Zeugen werden gebten, sich bei der Polizei in Kevelaer unter der Telefonnummer 02832-9200 zu melden.