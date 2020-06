Unbekannte brechen in ein Haus auf der Friedenstraße ein

Am Freitag, 12. Juni 2020, zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr, stiegen Unbekannte in den gesicherten Garten eines Grundstücks auf der Friedenstraße ein und schlugen ein Loch in die Scheibe einer Terrassenschiebetür. Durch das Loch gelangten sie ins Objekt und durchsuchten fast alle Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen worden ist, kann zurzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Goch unter Tel. 02823/108-0.